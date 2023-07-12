İstanbul'da vahşet! Bir evde dondurucuda parçalanmış ceset bulundu
İstanbul Bayrampaşa'dan kan donduran haber geldi. Bir evdeki dondurucuda parçalanmış halde erkek cesedi bulundu.Abone ol
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki bir evde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekiplerce yapılan incelemede, dondurucuda parçalanmış halde erkek cesedi olduğu belirlendi.
Şüpheliler aranıyor
İncelemenin ardından cesedin kimliğinin belirlenmesi, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.