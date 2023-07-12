BIST 6.370
DOLAR 26,15
EURO 28,96
ALTIN 1.633,52
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da vahşet! Bir evde dondurucuda parçalanmış ceset bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da vahşet! Bir evde dondurucuda parçalanmış ceset bulundu

 İstanbul Bayrampaşa'dan kan donduran haber geldi. Bir evdeki dondurucuda parçalanmış halde erkek cesedi bulundu.

Abone ol

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki bir evde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekiplerce yapılan incelemede, dondurucuda parçalanmış halde erkek cesedi olduğu belirlendi.

Şüpheliler aranıyor

İncelemenin ardından cesedin kimliğinin belirlenmesi, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yenidoğan bebeklerin yaz aylarında sağlığı nasıl korunur?
Yenidoğan bebeklerin yaz aylarında sağlığı nasıl korunur?
Sadık Dedecan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Sadık Dedecan nasıl öldü, sebebi ne?
Sadık Dedecan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Sadık Dedecan nasıl öldü, sebebi ne?
Mısır, devlet hisselerinin satışı için 1,9 milyar dolarlık sözleşme imzaladı
Mısır, devlet hisselerinin satışı için 1,9 milyar dolarlık sözleşme imzaladı
Hatayspor'un Topuk Yaylası kamp kadrosu açıklandı
Hatayspor'un Topuk Yaylası kamp kadrosu açıklandı
Menzil Tarikatı şeyhi Abdülbaki Erol vefat etti! Şeyhin rahatsızlığı eşi ve çocukları...
Menzil Tarikatı şeyhi Abdülbaki Erol vefat etti! Şeyhin rahatsızlığı eşi ve çocukları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde peş peşe kritik görüşmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde peş peşe kritik görüşmeler
Emine Erdoğan, lider eşleriyle "Ukraynalı Çocuk, Kadın ve Gençlerle Buluşma Programı"na katıldı
Emine Erdoğan, lider eşleriyle "Ukraynalı Çocuk, Kadın ve Gençlerle Buluşma Programı"na katıldı
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına Almanya'da devam etti
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına Almanya'da devam etti
Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Barcelona, Brezilyalı forvet Roque'yi kadrosuna kattı!
Barcelona, Brezilyalı forvet Roque'yi kadrosuna kattı!
Galatasaray'da sponsorluk sözleşmeleri 25 milyon doları geçti!
Galatasaray'da sponsorluk sözleşmeleri 25 milyon doları geçti!
Ünlü yazar Milan Kundera 94 yaşında hayatını kaybetti!
Ünlü yazar Milan Kundera 94 yaşında hayatını kaybetti!