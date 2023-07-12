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Emine Erdoğan, lider eşleriyle "Ukraynalı Çocuk, Kadın ve Gençlerle Buluşma Programı"na katıldı

Emine Erdoğan, lider eşleriyle "Ukraynalı Çocuk, Kadın ve Gençlerle Buluşma Programı"na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi devlet başkanı eşleri programı kapsamında Ukraynalı çocuk, kadın ve gençlerle bir araya geldi.

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Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Ukrayna Merkezi'nde düzenlenen "Ukraynalı Çocuk, Kadın ve Gençlerle Buluşma Programı"na katıldı.

Merkeze gelişinde Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın eşi Diana Nausediene ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska tarafından karşılanan Emine Erdoğan, buradaki şeref defterini imzaladı.

Programda, lider eşleri Ukraynalı savaş mağduru kadınların hikayelerini dinledi, çocuk, kadın ve gençlerle sohbet etti.

Ukrayna Merkezi'ndeki programın ardından Litvanya Büyük Dükler Sarayı'nı da ziyaret eden lider eşleri, sarayın önündeki toplu fotoğraf çekiminin ardından buradaki müzeyi gezdi.

Emine Erdoğan ve lider eşleri, "kraliyet emanetleri", "taht odası", "barok odası", "duvar halıları" gibi bölümlerin yer aldığı müzedeki eserler hakkında tarihçilerden bilgi aldı.

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