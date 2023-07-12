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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına Almanya'da devam etti

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına Almanya'da devam etti

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya kampında sürdüren Beşiktaş, sabah idmanıyla çalışmalarına devam etti.

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Takımın kamp yaptığı otelin tesislerinde idman gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, dayanıklılık ve güçlendirme çalışmalarıyla antrenmana başladı.

Bir süre bire bir, ikiye iki ve üçe üç dar alan çalışmaları yapan Beşiktaşlı oyuncular, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

Antrenmanın son bölümünde kasığında ağrı hisseden Emrecan Bulut, tedbir amacıyla idmanı yarıda bıraktı. Dünkü çalışmada sakatlanan Umut Meraş ile dinlendirilen Onur Bulut ise antrenmana katılmadı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı akşam idmanıyla devam edecek.

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