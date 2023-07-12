Otomobiliyle 5 metre yükseklikten yan yola düştü!

Arda Güler'in annesi Serap Güler kimdir, kaç yaşında? Serap Güler ne iş yapıyor?

Arda Güler kimdir, kaç yaşında? Arda Güler'in annesi, babası kim? Kardeşi var mı, boyu kaç?

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