BIST 6.362
DOLAR 26,13
EURO 28,81
ALTIN 1.625,74
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Otomobiliyle 5 metre yükseklikten yan yola düştü!

Otomobiliyle 5 metre yükseklikten yan yola düştü!

İSTANBUL Zeytinburnu'nda bariyerleri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten yan yola düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Abone ol

Mevlana Caddesi'nde 34 PY 8441 plakalı otomobiliyle seyir halindeki sürücü Bünyamin D, henüz belirlenemeyen nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten D-100 kara yolu yan yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polisin güvenlik önlemi aldığı kaza nedeniyle Topkapı istikametinde yan yol trafiğe kapandı. Aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Öte yandan görgü tanıklarınca sürücünün sara hastası olduğu, kaza yapmadan önce nöbet geçirdiği iddia edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Arda Güler'in annesi Serap Güler kimdir, kaç yaşında? Serap Güler ne iş yapıyor?
Arda Güler'in annesi Serap Güler kimdir, kaç yaşında? Serap Güler ne iş yapıyor?
Konya'da 'sigara denetim çetesi' şaşkına çevirdi! Rüşvetten yakalanınca 'rüşvet değil danışmanlık ücreti' dedi
Konya'da 'sigara denetim çetesi' şaşkına çevirdi! Rüşvetten yakalanınca 'rüşvet değil danışmanlık ücreti' dedi
Kaspersky'den "Dijital Batıl İnançlar" anketi!
Kaspersky'den "Dijital Batıl İnançlar" anketi!
Eski dünya 1 numarası tenisçi Naomi Osaka anne oldu
Eski dünya 1 numarası tenisçi Naomi Osaka anne oldu
Arda Güler kimdir, kaç yaşında? Arda Güler'in annesi, babası kim? Kardeşi var mı, boyu kaç?
Arda Güler kimdir, kaç yaşında? Arda Güler'in annesi, babası kim? Kardeşi var mı, boyu kaç?
Galatasaray'ın Avusturya kampı devam ediyor!
Galatasaray'ın Avusturya kampı devam ediyor!
Oto kiralamada dolandırıcılık operasyonu: 71 şüpheli yakalandı!
Oto kiralamada dolandırıcılık operasyonu: 71 şüpheli yakalandı!
Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu? Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV zammı!
Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu? Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV zammı!
"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi Finalleri'ne İtalya maçıyla başlayacak!
"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi Finalleri'ne İtalya maçıyla başlayacak!
Ölü bulunan 'Maseratili polis' Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi konuştu: Hesabını verecek
Ölü bulunan 'Maseratili polis' Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi konuştu: Hesabını verecek
Depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandıran 18 kişi yakalandı!
Depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandıran 18 kişi yakalandı!
Türk Kızılay, 3 bin 482 depremzedeye kurban eti dağıttı
Türk Kızılay, 3 bin 482 depremzedeye kurban eti dağıttı