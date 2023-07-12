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Türk Kızılay, 3 bin 482 depremzedeye kurban eti dağıttı

Türk Kızılay, 3 bin 482 depremzedeye kurban eti dağıttı

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da konteyner kentlerde kalan 3 bin 482 afetzedeye kurban eti ulaştırdı.

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Türk Kızılay Hatay Koordinasyon Merkezi İnsani Yardım Sorumlusu Abdurrezzak Oran, AA muhabirine, hayırseverlerce bağışlanan kurban hisselerinin depremzedelere dağıtıldığını söyledi.

Kentteki 9 konteyner kentte kalan 3 bin 482 depremzede aileye kurban eti ulaştırdıklarını belirten Oran, "Depremin olduğu ilk andan bu yana Türk Kızılay olarak faaliyetlerimize canıgönülden ve büyük bir hassasiyetle devam etmekteyiz. Kurban Bayramı'nda bağışçıların bağışladığı kurban etlerinin konteyner kentlere dağıtımını yaptık. Bugüne kadar Hatay'da 8 ton 705 kilo kurban etini 3 bin 482 aileye ulaştırdık." diye konuştu.

Oran, deprem bölgesindeki vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

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