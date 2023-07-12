Gelecek ve Saadet partilerinin grubu TBMM’de ilk toplantısını düzenledi

CHP'nin listelerinden Meclis’e giren 10 Gelecek ve 10 Saadet Partisi milletvekilinin birleşerek kurduğu grup, bugün TBMM’de ilk toplantısını yaptı.

Abone ol

Saadet Partisi Grup Toplantısı'nda ilk olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu kürsüye çıktı. Karamollaoğlu, seçim beyannamelerinde, seçim mitinglerinde yer almayan birçok hususun kısa sürede icraata konulduğunu söyleyerek, “Faizleri düşüreceğiz demişler, nas ile teminat vermişlerdi. Kabine oluştuktan hemen sonra Cumhuriyet tarihinin tek seferdeki en büyük faiz artışını yaparak işe başladılar. Hayatı pahalılaştıran iktidar, emeği ucuzlatmayı, emekliyi ise yardıma muhtaç bırakmayı başarmış görünüyor. Ev sahiplerine yüzde 25 sınır koyan iktidar, bu sınırı keşke enflasyon ve vergiler için de koyabilseydi. İktidarın yolda gördüğü herhangi bir partiye dahi 'ittifaka katıl' daveti yapmaya mahkum bir kimliğe bürünmesi, şaşılacak bir manzaranın ortaya çıkmasına vesile oldu” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

“Büyük ekonomi, müthiş büyüme, tek haneli enflasyon, sıfıra yakın faiz cümleleri kurarak seçmene yönelik tokatçılık icraatı kabarık birileri ile ortaklıktan kaçınmak elzemdir. Milletin emeğini değersizleştiren, emekçinin umudunu azaltan siyaset tokatçısının kim olduğunu açıkça söylemeye gerek yoktur. 15 Temmuz ihanet darbesinin finansörü ilan ettikleri ülkeyi şimdi Türkiye yüzyılının finansörü yapmak isteyenlerden bahsediyorum.”

"Altılı masanın kazanımlarını tehdit eder hale geldi"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise konuşmasında milletin muhalefete de, iktidara da uyarı verdiğini belirterek, “Muhalefet kendi iç muhasebesini yaparken ciddi savrulma da yaşıyor. Altılı masanın kazanımlarını tehdit eder hale geldi. Seçmen bize bir mesaj vermiştir. Milletin iradesini tartışmayalım, millet bize ne demek istedi onu konuşalım. Biz şu sonuca vardık; 'Bu iktidardan memnun değilim ama önümüze güçlü bir alternatif koyamadınız' dedi millet. Milletimizin önüne güçlü bir alternatif koymak için bir araya geldik, artık önünüzde güçlü bir alternatif var” şeklinde konuştu.

İsveç’in NATO üyeliği konusunda ise Davutoğlu, “İsveç konusunda bir hafta içinde tutum değiştirdiler. Bunların tavrı yok, duruşu yok, manevi mirasa sahip çıkmaları yok, sadece şahsi çıkarlarına ve egolarına sahip çıkarlar. Biden ile bir görüşme yapabilmek için bu taviz verildi” dedi.