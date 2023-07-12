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Muharrem ayı başlangıç tarihi Muharrem ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? 2023

Muharrem ayı başlangıç tarihi Muharrem ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? 2023

Müslümanlar tarafından Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı için kısa bir süre kaldı. Kur'an-ı Kerimde kıymet verilen dört aydan biri olan Muharrem ayı, Temmuz ayında idrak edilecek. Öte yandan Muharrem ayının onuncu gününe “aşura” günü denilir. İşte, 2023 Muharrem ayı başlangıç tarihi...

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Son günlerde Muharrem ayının tarihine yönelik araştırmalar başladı. Aşure gününü de içerisinde barındıran Muharrem ayının birinci günü oruç tutmak, ve aşure gibi ritüelleri yerine getirmek isteyen vatandaşlar, tarih araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, 2023 Muharrem ayı ne zaman? Aşure günü ne zaman?

Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek.

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

Aşure geleneğinin kaynağı konusunda birçok söylence var. Bunlardan biri, Nuh tufanına dayanıyor. Nuh Peygamber, sular çekilip karaya çıkınca, geminin ambarında ne varsa çıkartıp büyük bir kazanda kaynatmış.

Tufandan kurtulanlar hep birlikte yiyip hâllerine şükretmişler. Aşure geleneği oradan gelir deniyor. Bazı yörelerimizde Hz. Hüseyin’e yas olarak algılanır, Kerbela şehitlerinin ruhlarına varması dilenir. Bir başka inanca göre birçok uğurlu olayın bugün gerçekleştiği söylenir. Âdem’in tövbesi bugün kabul edilmiş, İbrahim Nemrut ateşinden, Musa Firavun zulmünden bugün kurtulmuş. Eyüp bugün şifa bulmuş...

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