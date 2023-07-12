İzmir'de deprem oldu! Panik yaratan depremle ilgili Kandilli ve AFAD farklı açıkladı

İZMİR'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'ne göre 3.9, AFAD'a göre 3.5 şiddetindeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu... İlk defa Kandilli ile AFAD7ın verileri arasında bu kadar büyük fark oluştu...

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İzmir yine depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, İzmir'de saat 11.52'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depremin merkezini Aliağa olarak açıkladı.

AFAD ise İzmir'deki depremin şiddetini 3.5 olarak duyurdu. Depremin Eg Denizi'nde Aliğa açıklarında olduğunu belirten AFAD, depremin deriliğini 10 kilometre olarak verdi.