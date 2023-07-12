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Sesi duyan ihbar etti! Eve giren ekipler dehşete düşüren manzara ile karşılaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sesi duyan ihbar etti! Eve giren ekipler dehşete düşüren manzara ile karşılaştı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Kadının eşinin "şüpheli" olarak arandığı öğrenildi.

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Yeni Kent Mahallesi'nde bir evde silah sesi duyulduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tabancayla vurulmuş halde bulunan bir çocuk annesi H.A'nın (45) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kadının eşi Z.A'nın "şüpheli" olarak arandığı öğrenildi.

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