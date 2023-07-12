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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ne dedi, kız okulu sözleri nedir, ikiye böldü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ne dedi, kız okulu sözleri nedir, ikiye böldü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son yaptığı açıklama ile gündem oldu. Yusuf Tekin, kız okulları kurmanın, kız çocuklarının okula gönderilmemesini engelleyecek bir çözüm olabileceğini savundu. gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli diyen Yusuf Tekin ne dedi, sözleri ne?

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kız okulları kurmanın, kız çocuklarının okula gönderilmemesini engelleyecek bir çözüm olabileceğini savundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber’de eğitim sistemiyle ilgili soruları yanıtladı. Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin 'Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum' gerekçesini öne sürdüğünü belirten Bakan Tekin, 'Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamaktı. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli' dedi.

Karma eğitimin esas olduğunu söyleyen Tekin 'Ama bu tür gerekçelerle, yani eğitimin, okullaşma oranının artması anlamında bu tür tedbirleri almak gerekiyorsa beraber alalım' ifadelerini kullandı.

Karma eğitime karşı olmadığını savunan Tekin, 'Tam tersine özgürlükçüyüm, karma eğitim isteyen veliler için de kuşkusuz o olacak. Zaten bizim Milli Eğitim'in temel kanununda öyle diyor, karma eğitim esastır ama benim asli görevim, okullaşma oranını artırmaktır' diye konuştu.

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