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YKS sonuçları açıklanıyor 2023 YKS sonuç ekranı nereden bakılır, TC ile sorgulama

YKS sonuçları açıklanıyor 2023 YKS sonuç ekranı nereden bakılır, TC ile sorgulama

Gözler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. YKS sınavları 17-18 haziran tarihlerinde tamamlandı. YKS sınavlarının tamamlanmasıyla ÖSYM tarafından yapılan güncel duyurular yakından takip ediliyor. Peki, 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları geri sayım sürüyor. 17-18 Haziran tarihlerinde ÖSYM tarafından 3 oturum şeklinde düzenlenen YKS sınavlarına giren öğrenciler tarafından gözler güncel duyurulara çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YKS sonuç tarihi açıklandı. İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Üniversite adayları sonuçları ÖSYM sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet uzantı ile TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yapıpı öğrenebilecekler.

YKS sonuçları nereden bakılır?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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