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Son dakika! Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi! İşte zamlı tarife...

Son dakika! Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi! İşte zamlı tarife...

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı. Zamla birlikte İşte zamlı tarife...

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı. Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL’ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.

Köprü ve otoyol geçişlerinin yeni ücretleri şöyle oldu:

- 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8,25 TL’den 8,50 TL’ye yükseldi.

- Ankara-Niğde Otoyolu (Ankara Alın giriş, Niğde Gölcük çıkış) 138,50 TL’den 140 TL’ye yükseldi.

- Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 184,50 TL’den 190 TL’ye yükseldi.

- 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 TL’den 205 TL’ye yükseldi.

- Malkara-Çanakkale Otoyolu (Malkara giriş – 1915 Çanakkale Köprüsü çıkış) 272,50 TL’den 280 TL’ye yükseldi.

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