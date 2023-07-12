ABD Başkanı Biden'in elindeki Türkiye notu ifşa oldu! Bakın ne yazıyor?

ABD Başkanı Biden, NATO Zirvesi öncesinde dün İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak ile görüşürken, elindeki hatırlatma kağıdında yazan notlar dikkat çekti. Biden'in notları arasındaki Türkiye bölümü dikkat çekti.

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ABD Başkanı Biden, NATO Zirvesi öncesinde dün İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak ile bir araya geldi. İki lider Başbakanlık Ofisi'nin bahçesinde çay içerken, konuşma öncesinde Biden'ın konuşma kağıdındaki Türkiye detayı dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğrafçı o notu çekti

Habertürk'ün haberine göre iki liderin konuşması öncesinde Biden daha önce olduğu gibi not kartlarına başvurdu. Ancak basın mensuplarının karşısında olduğu bir fotoğrafçı, Biden'ın bir not kartını tuttuğunu fark etti ve yazılanların fotoğrafını çekmeyi başardı.

Birinci madde Ukrayna ikinci madde Türkiye

Fotoğrafçıların çektiği karelerde Biden'ın not kartında 'NATO' kelimesinin büyük harflerle yazılmış ve altı çizildiği görülürken, 1. madde olarak Ukrayna yazdığı dikkat çekti. İkinci sırada ise Türkiye'nin adının yer aldığı, alt başlıklarda da F-16 ve İsveç yazdığı fark edildi.

Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmıştı. Gelişme sonrası ABD Başkanı Biden açıklama yaparak, "Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım" demişti.