Serkan Kaya kimdir, aslen nereli? Serkan Kaya kiminle evli? Gelinlikle kefeni bir tuttu olay oldu

İbrahim Tatlıses'e benzeyen sesi ve yorumu ile büyük ilgi gören şarkıcı Serkan Kaya eşiyle ayrıldı iddialarına çok ilginç bir cevap verdi. Biz de gelinlikle giren, kefenle çıkar diyen Serkan Kaya'nın sözleri de sosyal medyada tepki çekti. 45 yaşında olan Serkan Kaya aslen Sivaslı. 10 yıl önce Ayşegül Kalfa ile evlenen Serkan Kaya'nın 2 tane oğlu var.

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Türkücü Serkan Kaya son günlerde sesiyle değil, özel hayatı ve söyledikleri ile gündemde. 10 yıl önce Ayşegül Kalfa ile evlenen ve sık sık evliliklerinde kriz çıktığı iddia edilen Serkan Kaya boşanıyorlar iddialarına çok ilginç bir cevap verdi. 45 yaşında olan Serkan Kaya, bizde gelinlikle giren, kefenle çıkar ayrılık yok sözleri ile sosyal medyada olay oldu. Bu açıklamasının ardından Serkan Kaya'nın eşi de merak edildi. Peki Serkan Kaya kiminle evli, eşi kimdir?

10 sene önce Ayşegül Kalfa ile nikah masasına oturan şarkıcı Serkan Kaya'nın evliliğinde sorun yaşadığı ve ayrılık iddiasının gündeme geldiği ileri sürüldü.

Hakkında çıkan boşanma iddiasını yalanlayan Kaya'nın "Ölüm yoksa ayrılık da yok" sözleri ağızları açık bıraktı.

Kalakaldım, Zor Bela, Kara Gözlüm, Sevemiyorum ve Aşk Ne Demek Bilen Var mı? gibi şarkılarıyla tanınan Serkan Kaya, evliliğindeki krizle ilgili "Bizde bir laf vardır; 'Gelinliği ile giren kefeni ile çıkar' diye.

Aile hayatımda sorunlu olduğumu düşünenler yanılıyorlar… Ölüm yoksa ayrılık da yok" demesi tepkilere neden oldu.

Serkan Kaya kimdir?

2000'de ilk çalışması "Senden Sonra Ben" albümünü çıkarmıştır. 2011 yılında ikinci çalışması Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? albümünü çıkarmıştır. 2015 yılında üçüncü çalışması "Gönül Bahçem" albümünü çıkarmıştır. "Gönül Bahçem" albümü ile en çok satanlar listesinde uzun süre zirvede yer almıştır. Albümün "Kalakaldım" adlı çıkış şarkısı, radyo ve televizyonların yanı sıra dijital platformlarda da kendi tarzında en çok dinlenen ve indirilen şarkı olmuştur. 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Fantezi - Halk Müziği (Erkek)" ödülünü kazanmıştır.

Serkan Kaya şarkıları

Senden Sonra Ben - 2000

Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? - 2011

Gönül Bahçem - 2015

Miras - 2017