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FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına 47 gözaltı kararı!

FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına 47 gözaltı kararı!

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunun FETÖ'nün Ankara finans yapılanmasına yönelik soruşturmasında, iletişimin dinlenmesi, kayda alınması, fiziki takipler ve mali analiz raporlarının incelenmesi sonucunda örgüt hiyerarşisi içerisinde "finans sağlama", "himmet toplama", "muhasebe takibi yapma", "kuryelik yapma" ve "örgüt üyelerine yer sağlama" gibi örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şehit Polis Memuru Varol Tosun adı verilen operasyon kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 6 ilde şüphelilere yönelik gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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