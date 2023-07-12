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Edirne'de avukatın akıllara durgunluk veren ölümü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Edirne'de avukatın akıllara durgunluk veren ölümü

Edirne’de 5’inci kattaki ofisinde camı açan avukat dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

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İddiaya göre, Edirne Barosu avukatlarından Ünal Eral, yaşadığı 5’inci kattaki ofisinin camını açtığı esnada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, avukat Ünal Eral’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme polislerinin ve cumhuriyet savcısının inlemelerinin ardından Eral’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ayrıca avukat Eral'ın 2 çocuk babası olduğu ve eşinden boşandığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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