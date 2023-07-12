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NATO'nun Ukrayna kararı Rusya'yı çıldırttı! 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor...

NATO'nun Ukrayna kararı Rusya'yı çıldırttı! 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor...

LİTVANYA'daki NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna’ya silah yardımlarını arttırma kararı Rusya'yı çileden çıkardı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, karara tepki göstererek, “Bu bir çıkmaz sokak. 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor.” dedi.

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, NATO zirvesinde Ukrayna’ya silah yardımlarını arttırma kararına tepki göstererek, “Bu bir çıkmaz sokak. 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor.” dedi. Medvedev, yaptığı yazılı açıklamada, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi.

Rusya bu kararı bekliyordu

NATO zirvesinde elde edilen sonuçların Rusya'nın beklentileri dahilinde olduğunu belirten Medvedev, “Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle ilgili eylem planının iptali. Yani daha hızlı kabulü. (Ukrayna) ‘404' ülkesinin NATO'ya davet edilmesi ancak ne zaman ve hangi şartlarda kabul edilecekleri belirsiz.” diye konuştu.

Ukrayna hiçbir zaman NATO'ya giremeyecek

Ukrayna'nın muhtemelen hiçbir zaman NATO'ya kabul edilmeyeceğini savunan Medvedev, “İttifak’taki gerçekçilerin yüksek sesle söylemekten korktukları şey de tam olarak bu aslında. Ayrıca Kiev rejimine silah desteği de füzeler, misket bombaları ve uçaklar, mümkün olan her şekilde artırılacak.” şeklinde konuştu.

Batı çıldırdı, 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor

Medvedev, Batı'nın “çıldırdığını” vurgulayarak, “Çıldırmış olan Batı, başka bir şey düşünemez oldu. Aptallık noktasına kadar en yüksek düzeyde öngörülebilirlik içerisindeler. Bu bir çıkmaz sokak. 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu sonuçların, Rusya için ifade ettiği anlamın da açık olduğunu kaydeden Medvedev, “Özel askeri operasyon aynı hedeflerle devam edecek. Bunlardan birisi de en başından beri ısrar ettiğimiz Kiev Nazi grubunun NATO üyeliğini reddetmesidir ve bu da imkansız. Dolayısıyla bu grubun tasfiye edilmesi gerekecek ki bu ise mümkün ve gereklidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Misket bombalarıyla saldırı iddiası

Öte yandan, Ukrayna’nın Zaporojiya’daki Tokmak’a misket bombalarıyla saldırı gerçekleştirdiğine yönelik iddiayı da değerlendiren Medvedev, “Tokmak’a misket bombalarıyla saldırı yapıldığı rapor edildi. Öyleyse bu insani olmayan silahlardan oluşan cephaneliğimizi çıkarmanın zamanı geldi.” dedi.

NATO, Rusya ile çatışmanın peşinde değil içinde

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmede bulundu. NATO'nun Litvanya'daki zirvede yayımladığı bildiride İttifak'ın Rusya ile çatışma peşinde olmadığının ifade edildiğini hatırlatan Zaharova, “Elbette, NATO Rusya ile çatışma peşinde değil. NATO buna sadece katılıyor.” ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ukrayna'nın savaşta kazanmaması halinde NATO'ya üyeliğinin söz konusu olmayacağı yönündeki sözlerini değerlendiren Zaharova, “Üyelik söz konusu olmadığı zaman, başarısız zirve.” ifadesine yer verdi.

Biden'den Putin'e mesaj

ABD Başkanı Joe Biden, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, başarıya ulaşma yolunun NATO’yu parçalamak olduğunu düşünüyor, bu olmayacak.” dedi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Vilnius’ta bulunan Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Bu kritik zamanda, birleşik bir NATO’ya liderlik etmek için Genel Sekreter (Jens) Stoltenberg’den daha donanımlı kimse yok. Putin, başarıya ulaşma yolunun NATO’yu parçalamak olduğunu düşünüyor, bu olmayacak.”

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