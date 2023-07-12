Doktorum dedi 15 kadınla evlendi! Hepsiyle de evlilik siteleri aracılığıyla tanışmış...

İnternet üzerinden çöpçatanlık yapan siteler bir rezaletin ev sahipliğini yaptı. Evlilik siteleri aracılığıyla tanıştığı 15 kadınla evlenen ve bazılarından çocuk sahibi olan 35 yaşındaki adam gözaltına alındı.

Abone ol

Hindistan bu adamı konuşuyor. Hindistan'da yanlış bilgiler kullanan kişinin imza attığı skandal olaylar duyanların ağzını açık bıraktı. İnternet üzerinden çöpçatanlık yapan siteler bir rezaletin ev sahipliğini yaptı. Evlilik siteleri aracılığıyla tanıştığı 15 kadınla evlenen ve bazılarından çocuk sahibi olan 35 yaşındaki adam gözaltına alındı.

Kendini doktor ve mühendis olarak tanıtmış

India Times’ın haberine göre, Hindistan'da Mahesh KB Nayak kadınları evliliğe ikna etmek için kendisini doktor ya da mühendis olarak tanıttı. Dul kadınları hedef alan Nayak'ın 2014'ten bu yana 15 kadınla evlendiği ve dördünden çocuğu olduğu açıklandı.

İlkokul mezunu bile değilmiş

Nayak’ın ayrıca, ilkokul mezunu bile olmadığı halde çoğunlukla kendisini doktor olarak tanıtarak tanıştığı kadınları etkilemeye çalıştığı ve klinik açmak için kadınlardan para istediği kaydedildi.

Cinayete teşebbüsle suçlandı

Polis raporlarına göre, bu yıl evlendiği 45 yaşındaki yazılım mühendisi bir kadının şikayetiyle Tumakuru kentinde gözaltına alınan Nayak’in babası tarafından da “cinayete teşebbüs” suçlamasıyla şikayet edildiği belirtildi.

İngilizce bilmemesi şüphelendirdi

Hindistan basınında yer alan haberlerde, söz konusu Hint vatandaşının İngilizce yeterliliğinin olmaması, tanıştığı birçok kadın arasında şüphe uyandırdı.

Mücevherleri ve paraları çalıp kaçtı

Mağdurlardan biri, reddettiği Nayak'ın, mücevherlerini ve parasını çalıp kaçtığını söyledi. Nayak'ın eşlerinin çoğunun mali açıdan bağımsız profesyonel çalışanlar olduğuna, "utanç ve sosyal damgalanma korkusu" nedeniyle şikayette bulunmaktan kaçındıklarına dikkat çekildi.