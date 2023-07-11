Trabzonspor Marc Bartra ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da ayrılık yaşandı. Bordo-Mavili kulüp, 32 yaşındaki İspanyol stoper Marc Bartra ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

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Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Dün kiralık olarak kadrosuna Hırvat stoper Filip Benkovic'i katan bordo-mavililerde, İspanyol savunma oyuncusu Marc Barta ile de yolların ayrılmasına karar verildi.

Fesih bedeli 1 milyon euro

Trabzonspor'un Marc Bartra'ya fesih bedeli olarak 1 milyon euro ödeyeceği bildirilirken kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Profesyonel futbolcu Marc Bartra Aregall ile Kulübümüz arasındaki 15.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır."

Takıma geçen sezon katılmıştı

Bordo-mavili ekibe 2022-2023 sezonun başında La Liga ekibi Real Betis'ten 1.2 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Bartra, Trabzonspor formasıyla 40 karşılaşmada görev yaptı ve takımına 4 gol 1 asistlik katkı sağladı.