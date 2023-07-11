Tolga Ciğerci yeniden Süper Lig'de! 2 yıllık imza

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Hertha Berlin'den eski oyuncusu Tolga Ciğerci'yi kadrosuna kattı.Abone ol
Ankaragücü, geçtiğimiz sezonun devre arasında takımdan ayrılan eski oyuncusu Tolga Ciğerci'yi transfer etti.
Hertha Berlin'in Bundesliga'da küme düşmesinin ardından takımdan ayrılan milli futbolcu, Başkent ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüp transferi bir video paylaşımıyla duyururken, paylaşımda "Özlemek güzeldir, sonunda kavuşmak varsa!" ifadelerine yer verildi.
31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında Ankaragücü forması, ikinci yarısında ise Hertha Berlin forması giymişti. Tolga Ciğerci, Ankaragücü'nde 17 maçta görev almış ve 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.