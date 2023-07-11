Tolga Ciğerci yeniden Süper Lig'de! 2 yıllık imza

MSB acı haberi duyurdu! Piyade Er Ramazan Sarıkaya şehit oldu

2023 yılı ek bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Maseratili Polis Hüseyin Tayfun Üçgül kafasından vurulmuş halde bulundu

Giresun'da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi! 'Yeni bir süreci başlatıyoruz'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştırma konusunda 3 maddelik planda anlaştık

TBMM'deki siyasi partiler Srebrenitsa soykırımını kınadı

Merdan Yanardağ hakkında soruşturma tamamlandı

Erdoğan ile Biden ayaküstü kısa bir görüşme yaptı

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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 10-11 Temmuz alış-satış rakamları

Adana'da ikinci orman yangını: Ekipler hem karadan hem de havadan müdahale ediyor!