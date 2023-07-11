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Tolga Ciğerci yeniden Süper Lig'de! 2 yıllık imza

Tolga Ciğerci yeniden Süper Lig'de! 2 yıllık imza

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Hertha Berlin'den eski oyuncusu Tolga Ciğerci'yi kadrosuna kattı.

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Ankaragücü, geçtiğimiz sezonun devre arasında takımdan ayrılan eski oyuncusu Tolga Ciğerci'yi transfer etti.

Hertha Berlin'in Bundesliga'da küme düşmesinin ardından takımdan ayrılan milli futbolcu, Başkent ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüp transferi bir video paylaşımıyla duyururken, paylaşımda "Özlemek güzeldir, sonunda kavuşmak varsa!" ifadelerine yer verildi.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında Ankaragücü forması, ikinci yarısında ise Hertha Berlin forması giymişti. Tolga Ciğerci, Ankaragücü'nde 17 maçta görev almış ve 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

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