NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştırma konusunda 3 maddelik planda anlaştık

NATO Liderler Zirvesi'ne açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Müttefikler uzlaştığında ve şartlar karşılandığında Ukrayna'nın NATO'ya katılması için davet gönderme konusunda anlaştık." dedi.

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Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler zirvesi başladı. Kritik konu başlıklarının olduğu zirvede Rusya ile savaş haline olan Ukrayna'nın ittifaka üyeliği de ele alınıyor.

"Nato'ya üyelik için Ukrayna'ya davette bulunacağız"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğine yeşil ışık yakıldığını söyleyen Stoltenberg, davette bulunacaklarını belirtti. Stoltenberg, "Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştırma konusunda 3 maddelik planda anlaştık. NATO'ya üyelik için Ukrayna'ya davette bulunacağız" dedi.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Müttefikler bugün şuna karar verdi, güçlü birlikte bir mesajın Ukrayna'ya verilmesinde anlaştı. Ukrayna'yı NATO'ya yakınlaştıracağız. Aynı zamanda sözleşmenin ilerleyen zamanda üyeliğe yol açan bir mesaj olmasını istedi. 2 adım yerine 1 adım olacak üye olmak için. Üyelik daveti şartlar yerine getirildiği zaman yapılacak.

"En önemli görevimiz Ukrayna'nın kazanması"

En önemli görevimiz Ukrayna'nın kazanması. Askeri desteği de 2014'te başladı, geçen sene tam ölçekli arttı. Geçtiğimiz günlerde müttefikler yeni önemli açıklamalarda bulundu. Uzun menzilli füzeler sağlayacak Almanya, ABD'de daha fazla askeri destek açıkladı. Bir araya geldiğinde bu güçlü bir mesaj sunuyor Kiev'e.

"Nato Ukrayna konseyi görüşmesi olacak"

Bir paket üzerinde anlaştık. Ana unsurları belirttim. Ukrayna ve NATO arasındaki ilişki ve tüm diğer destek ikili görüşmelerde duyurulan paketlerdi. Ben de yakın iletişim içinde oldum yetkililerle. Zelenski ile bu akşam görüşeceğim. Yarın NATO Ukrayna Konseyi görüşmesi olacak. Bu da Ukrayna'yı NATO'ya daha da yakınlaştıracak bir paket.

"Ukrayna'yı Nato üyeliğine yakınlaştırmayı umuyoruz"

Üzerinde anlaştığımız şey geniş kapsamlı bir paket. Ukrayna'yı NATO üyeliğine yakınlaştırmayı umuyoruz. Reformlar da içeriyor. Bizim sahip olduğumuz şartlar bunlar. Bunun haricinde güçlü siyasi bir mesaj verdik üyelikle ilgili. Daha önce daha güçlü bir mesaj olmamıştı. Bu yüzden diğer üyelik süreçlerine bakarsanız zaman aralığı olmadı hepsi şart temelliydi.

"Ukrayna", zirvenin en önemli konu başlıklarından birisi

NATO zirvesi, dünyanın en büyük güvenlik sorunlarının yaşandığı dönemde gerçekleşiyor. Zirvede Rusya-Ukrayna savaşı ve Ukrayna'nın NATO üyeliği en önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Bazı ittifak üyeleri Ukrayna'nın üyeliğine sıcak bakarken, ABD ve Almanya gibi ülkeler ise Ukrayna'nın hazır olmadığı, farklı bir modelle iş birliği sağlanması görüşünde birleşiyor.