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Adana'da ikinci orman yangını: Ekipler hem karadan hem de havadan müdahale ediyor!

ADANA'nın Karaisalı ilçesinden sonra Kozan ilçesinde de orman yangını çıktı. Ekipler hem karadan hem de havadan müdahaleye başladı.

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Alınan bilgiye göre, Kozan'a bağlı Çürüklü Mahallesi kırsalında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark edenlerin durumu Orman Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye havadan ve karadan ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahaleye başladı.

Öte yandan, bugün Karaisalı ilçesinde de orman yangını çıkmış, helikopter ve uçaklarla müdahale edilerek büyük ölçüde yangın kontrol altına alınmıştı.

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