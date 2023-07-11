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66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil 'azgın teke sendromuna' yakalandı! '20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim''

66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil 'azgın teke sendromuna' yakalandı! '20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim''

Kaçış sendromu rahatsızlığını atlattıktan sonra fenomen isim Ece Ronay ile davalık olan ve TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla gündeme gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in bu kez de yaptığı cinsellik itirafı olay oldu. 66 yaşındaki ünlü isim katıldığı programda ''Cinsel anlamda sağlıklıyım, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim'' ifadelerini kullandı.

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Sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil, Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan ünlü komedyenin açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Yaşadığı sağlık problemlerine rağmen cinsel anlamda sağlıklı olduğunu söyleyen Erbil, "20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim" ifadelerini kullandı.

"Biseksüelliği yaşamadım"

Söyledikleriyle gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, "Söylediğim her şeyi kaydırarak yanlış yerlere çekiyorlar. Abartıyorlar ve bunları kötülükle besliyorlar" dedi. Yıllar önce biseksüellikle ilgili söylemleriyle gündemden düşmeyen Erbil, "Biseksüelliği yaşadın mı?" sorusuna "Hiçbir şekilde yaşamadım. Yaşasaydım da çıkar söylerdim. Hiçbir şekilde gocunmam" dedi.

"Cinsel anlamda sağlıklıyım"

Mehmet Ali Erbil, Kalaycıoğlu'nun "Bu kadar hastalık geçirerek uzun süre hastanede yattın. Vücudunun her yerine hortum girdi. Cinsel anlamda sağlıklı mısın?" sorusu üzerine de şunları söyledi: " Allah'ıma şükür. Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim. Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor.

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