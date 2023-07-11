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Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme! Çöp poşetli kesik baş cinayetinde duruşma ertelendi

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme! Çöp poşetli kesik baş cinayetinde duruşma ertelendi

SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde İranlı karı kocanın parçalanmış cesetlerinin çöp poşetine konularak toprağa gömülmesine ilişkin açılan davada, İran uyruklu tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık A.M. ve taraf avukatları katıldı. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını, eksik hususların giderilmesini istedi.

Müşteki avukatı da eksik hususların giderilmesi talebinde bulundu. Sanık avukatı ise müvekkilinin tahliyesini ve eksik hususların tamamlanmasını talep etti. Tercüman aracılığıyla söz verilen tutuklu sanık A.M., önceki beyanlarını tekrar etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik huşuların giderilmesi yönünde karar vererek duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

1 Temmuz 2021 tarihinde Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi’nde arazide gezen köpeğinin kesik bir ayak bulduğunu fark eden vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce toprağa gömülü şekilde çöp poşeti içerisinde parçalanmış halde 1’i kadın, 1’i erkek iki kişinin cesedi bulunmuştu.

Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bürosu dedektifleri, yaptıkları incelemeler sonrasında kadında göğüs silikonu, erkeğin kolunda ise ejderha dövmesi bulunduğunu tespit etmişti. Bu ipuçlarından yola çıkan ve titiz bir çalışma yürüten ekipler, öldürülenlerin kimliklerini kısa sürede tespit etmeyi başarmıştı.

Cesetlerin İran uyruklu 40 yaşındaki A.S. isimli kadın ile 39 yaşındaki M.Z.’ye ait olduğunu ve emlak işiyle uğraştıklarını belirleyen ekipler, konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatmıştı. Cinayete ilişkin gözaltına alınan İran uyruklu A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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