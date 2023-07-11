11 Temmuz evde bakım maaşları yatan iller listesi, kaç para ödendi?

Evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara ödenen evde bakım maaşları 11 Temmuz Salı günü yattı mı sorusu merak konusu oldu. Memur ve emekliye gelen zamdan evde bakım maaşı alanlardan da yararlanacak. Buna göre evde bakım maaşları temmuz zamlı kaç para oldu, hangi illerde yattı?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakıma muhtaç kimselere ve ailelerine destek olmak amacıyla her ay ödeme gerçekleştiriliyor. Temmuz ayının ilk haftası geride kalırken evde bakım maaşı detayları merak konusu oldu? Peki Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı yeni zamlarla birlikte gündemde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakıma muhtaç kimselere ve ailelerine destek olmak amacıyla her ay ödeme gerçekleştiriliyor.

Evde bakım aylığı temmuz ödemesi başladı mı?

Evde bakım aylığı, Temmuz ayı ödemeleri henüz başlamadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara aktarılır.

Evde bakım aylığı 2023 Ocak ayından itibaren 4 bin 337 TL oldu. Memur zammının yasalaşması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından evde bakım maaşı ödemeleri zamlanacak.

Evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

Evde bakım maaşı yatan iller

Evde bakım maaşı farklı tarihlerde yattığından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödeme sorgulama ekranı bulunuyor.

E-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile beraber sisteme giriş yapan kullanıcılar, “ Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı ödemesinin yatıp yatmadığını öğrenebilir.