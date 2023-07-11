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Bolu Dağı'nda ulaşım normale döndü! Heyelan sonrası yol çökmüştü

Bolu Dağı'nda ulaşım normale döndü! Heyelan sonrası yol çökmüştü

Bolu Dağı Tüneli çıkışında heyelanın ardından toprağın temizlenmesi sonrasında Anadolu Otoyolu’nda ulaşım normale döndü.

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Bolu Dağı Tüneli çıkışında heyelanın ardından toprağın temizlenmesiyle Anadolu Otoyolu’nda ulaşım normal akışına döndü.

2 gün önce Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında sağanak sebebiyle heyelan meydana geldi. Ekipler, 200 metrelik bölümü tedbir maksatlı kapatılan bölgede çalışma gerçekleştirdi. Heyelandan dolayı yola inen toprak temizlendi. Temizliğin ardından gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma açıldı. Yolun açılması ile birlikte bölgede ulaşım normale döndü.

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