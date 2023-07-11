Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya'da! Diplomasi trafiği başladı: Macron ile sürpriz görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için gittiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

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NATO Liderler Zirvesi Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bugün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İki gün sürecek zirveye İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya liderleri de iştirak edecek.

Zirve’de İsveç'in NATO üyeliği, ittifakın yeni askeri planları ile Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumun masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve kapsamındaki temaslarının ilkini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MACRON ile gerçekleştirdi.

Liderler NATO zirvesi öncesi bir araya geldi.

Erdoğan’ın bugünkü temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek. Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile bugün gerçekleştireceği görüşmenin ise TSİ 18.00’de başlaması bekleniyor.