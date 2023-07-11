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Kritik seviye de aşılmak üzere... İstanbul barajlarında durum vahim

Kritik seviye de aşılmak üzere... İstanbul barajlarında durum vahim

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son bir haftada yüzde 1,14 azalarak yüzde 42,14 olarak ölçüldü. Barajlar, 2022 Temmuz ayında yüzde 71,77 olarak ölçülmüştü.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 5 Temmuz'da yüzde 42,95 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 42,14'e kadar düştü. Bu veri son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oranı olarak kayıtlara geçti.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 34,72, Terkos'ta yüzde 32,28, Sazlıdere'de yüzde 26,2, Alibey'de yüzde 23,73, Büyükçekmece'de yüzde 24,38, Ömerli'de yüzde 74,06, Darlık'ta yüzde 58,3, Elmalı'da yüzde 33,81, Pabuçdere'de yüzde 4,47 ve Kazandere'de yüzde 6,18 olarak ölçüldü.

Su miktarı ise 366 milyon 1 bin metreküp seviyesinde

Azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 366 milyon 1 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 3 milyon 250 bin metreküp olarak belirlendi.

Bugünkü oran yüzde 42,14 olarak ölçüldü

İSKİ istatistiklerine göre, 11 Temmuz tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 83,37, 2016'da yüzde 68,99, 2017'de yüzde 75,3, 2018'de yüzde 77,26, 2019'da yüzde 74,48, 2020'de yüzde 62,34, 2021'de yüzde 71,94, 2022'de yüzde 71,77 iken bugünkü oran yüzde 42,14 olarak ölçüldü.

İSKİ verilerine göre, barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2023'de 440 milyon 49 bin metreküp su alındı.

Kazandere Barajı'nda yağışların azalmasıyla su doluluk oranı oldukça düştü. Barajda geçen yıl temmuz ayında su doluluk miktarı yüzde 77,67 olarak ölçülürken bu yıl temmuz ayında yüzde 6,18 kaydedildi.

Barajdaki doluluk oranları 11 Temmuz baz alındığında son 11 yılın en düşük seviyesinde olduğu tespit edildi. Barajdaki doluluk oranı 2013'de yüzde 65,82, 2014'de yüzde 41,37, 2015'de yüzde 92,48, 2016'da yüzde 74,01, 2017'de yüzde 72,53, 2018'de yüzde 98,78, 2019'da yüzde 77,29, 2020'de yüzde 14,64, 2021'de yüzde 45,49, 2022'de yüzde 90,48 olarak belirlenirken bugünkü oran yüzde 6,18 olarak kayıtlara geçti.

En düşük su seviyesi nerede?

İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük Papuçdere oldu. Barajda su doluluk miktarı geçen yıl temmuz ayında yüzde 71,15 iken bu yıl yüzde 4,47 olarak kayıtlara geçti.

Papuçdere Barajı'ndaki su doluluk miktarı 11 Temmuz baz alındığında son 3 yılın en düşük noktasında olduğu belirlendi. Barajdaki doluluk oranı 2021'de yüzde 33,17, 2022'de yüzde 83,93 ve bugün yüzde 4,47 olarak kaydedildi.

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