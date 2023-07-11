ABD Ankara Büyükelçilik binasını satışa çıkardı! Kaç para istiyor? Kim talip oldu?

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği olarak yıllarca hizmet veren tarihi bina ABD tarafından satılığa çıkarıldı. Ankara’nın paha biçilemeyecek ölçüde değerli bölgelerinden biri olan Atatürk Bulvarı’nda bulunan binaya Almanya'nın talip olduğu iddia edildi.

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ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, yaklaşık bir yıl önce, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine inşa edildiği için tartışmalara yol açan yeni binasına taşındı. ABD Büyükelçiliği, 29 Ağustos 2022'den bu yana yeni binasında hizmet veriyor.

1954 yılından beri hizmetteydi

ABD, 1954 yılından itibaren büyükelçilik olarak kullandığı Atatürk Bulvarı üzerindeki eski binayı, satılığa çıkardı. Açıklama, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’den geldi. Flake, Bitter Dergisi’nin sahibi Levent Çelikay’a, binanın satışa çıkarıldığını ve konuyla ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ilgilendiğini söyledi.

Tarihi binayı Almanlar mı alacak?

Bu tarihi binayı Almanlar mı alacak? Büyükelçi Flake, Almanlar’ın binaya talip olup olmadığı sorusunu da “Bilmiyorum ama Almanya’nın büyükelçilik binası yeterince büyük değil mi?” diyerek başka bir soruyla yanıtladı.

Arazinin fiyatı kaç lira?

Çelikay, ABD Büyükelçisi’nin, arazinin fiyatı ile ilgili bir bilgisinin olmadığını da dile getirdiğini ifade etti. ABD’nin, satılığa çıkardığı eski Ankara Büyükelçiliği binası, yaklaşık 16 bin metrekarelik arazi üzerinde bulunuyor. Arazi, Başkent’in en değerli bölgesinde yer alıyor. Çelikay’ın verdiği bilgiye göre arazinin 3’üncü derece arkeolojik sit alanı statüsünde olmasından dolayı eski yapıda pek fazla bir değişiklik yapılamıyor.