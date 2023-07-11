11 Temmuz piyasalarda son durum! Dolar yükseliyor, Euro ve Bitcoin'de son rakamlar

Haftanın ikinci işlem gününde dolar ve euro rakamları merak ediliyor. Bitcoin'de aylar sonra 31 bin sınırını aşmıştı bugün Bitcoin'de yükseliş mi var düşüş mü?

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Dolar ve Euro'da artık ibre neredeyse değişmiyor. Haftanın ikinci işlem gününde de yükseliş sürüyor. Yatırımcı dolar ne kadar, euro ne kadar araştırmalarına devam ederken piyasalardaki ilk rakamlar belli oldu.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,1140 liradan, avro 28,7560 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 26,1120 liradan alınan dolar, 26,1140 liradan satılıyor. 28,7540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 28,7560 lira olarak belirlendi.

Bitcoin ve altcoinler

Bitcoin/USDT 30.503 dolardan, Türk lirası karşısında ise 796.418 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.880, Cardano (ADA) 0.290, Dogecoin (DOGE) 0.0651 dolar civarlarında bulunuyor.