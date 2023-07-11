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Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma açıldı! Heyelan nedeniyle kapanmıştı

Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma açıldı! Heyelan nedeniyle kapanmıştı

Batı Karadeniz'de meydana gelen aşırı yağış hayatı felç etti. Heyelan nedeniyle kapatılan Anadolu Otoyolu ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

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Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde dün meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Gece saatlerinde bölgede geniş güvenlik tedbiri alındı. Temizlik çalışmaları gün ağarınca başladı. Ekiplerin gün boyu gerçekleştirdikleri hummalı çalışmasıyla yoldan heyelanın getirdiği malzemeler temizlendi.

Heyelanın meydana geldiği dağın üzerinden tehlike arz eden topraklar yola indirildi. Kara yolları ekipleri otoyolda yıkama çalışması yaptı. Yaklaşık 30 saattir kapalı kalan trafiğin İstanbul istikameti gece saatlerinde yeniden trafiğe açıldı. Heyelanın olduğu alanda tedbir amaçlı yol 2 şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

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