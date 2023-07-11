BIST 6.270
DOLAR 26,11
EURO 28,73
ALTIN 1.614,88
HABER /  DÜNYA

ABD: Türkiye'ye F-16 satışını açıktan destekliyoruz

ABD: Türkiye'ye F-16 satışını açıktan destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışını açıktan desteklediklerini ve Türkiye'nin Avrupa Birliği hedeflerini desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsveç'in NATO üyeliği ile F-16 satışının iki ayrı konu olduğunu aktaran Miller, "F-16'ların satışı konusunda bir süredir Türkiye'yi desteklediğimizi kamuya açıkladığımız gibi, özel görüşmelerde onlara da söylüyoruz. Fakat biz her ne kadar inanmasak da bu konunun oradaki NATO üyeliğiyle bağlantılı olması gerektiğine inanan bir grup Kongre üyesi var." ifadelerine yer verdi.

Miller, İsveç'in, NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin endişelerini gidermek adına, "anayasasını değiştirdiğini, yeni bir yasa çıkararak terör zanlılarını tutukladığını ve soruşturmalara devam ettiğini" belirterek, bunların Türkiye'nin endişelerini gidermeye yeterli olduğuna inandıklarını ifade etti.

İsveç'in NATO üyeliğinin zamanının geldiğine inandıklarını kaydeden Miller, "Ancak bunun çok yakın bir gelecekte olması gerektiğine inanmamızın dışında, kesin bir tahminde bulunmak istemiyorum." diye konuştu.

"Üst düzey Türk yetkililerle görüşmelerin devam edeceğini" belirten Sözcü, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in son 5-6 gün içinde üç defa görüştüğü Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile "uygun bir zamanda yeni bir görüşme yapacağına emin olduğunu, konunun ABD için yüksek bir öncelik taşıdığını" kaydetti.

Miller, soru üzerine,Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) hedeflerini desteklemeye devam edeceklerini, bu konunun AB ile Türkiye arasındaki bir mesele olduğunu kaydetti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Türkiye'nin AB'ye üye olma arzusunu her zaman destekledi ve desteklemeye devam ediyor." ifadesi kullanılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Biden, 3'lü zirveden çıkan mutabakatı memnuniyetle karşıladı
Biden, 3'lü zirveden çıkan mutabakatı memnuniyetle karşıladı
İsveç Başbakanı Kristersson: Çok mutluyum
İsveç Başbakanı Kristersson: Çok mutluyum
Ordu'da sağanak: Mahsur kalan 47 kişi tahliye edildi
Ordu'da sağanak: Mahsur kalan 47 kişi tahliye edildi
NATO Terörle Mücadele Özel Koordinatörlüğü kuracak
NATO Terörle Mücadele Özel Koordinatörlüğü kuracak
Okan Buruk'tan transfer müjdesi! "Her şey olumlu gidiyor"
Okan Buruk'tan transfer müjdesi! "Her şey olumlu gidiyor"
Özgür Özel: Erdoğan maaşına 40 bin lira zam yaptı
Özgür Özel: Erdoğan maaşına 40 bin lira zam yaptı
Bakan Koca duyurdu: Fatsa'da selde bir kişi kayboldu
Bakan Koca duyurdu: Fatsa'da selde bir kişi kayboldu
Stoltenberg: Erdoğan, İsveç'in üyeliğinin onaylanması için kararı Meclis'e götürecek
Stoltenberg: Erdoğan, İsveç'in üyeliğinin onaylanması için kararı Meclis'e götürecek
Trabzon'da 'drift' yapan sürücüye 20 bin 779 lira ceza
Trabzon'da 'drift' yapan sürücüye 20 bin 779 lira ceza
İzmir'de suya yüzde 43 zam yapıldı
İzmir'de suya yüzde 43 zam yapıldı
Depremden etkilenen illerdeki öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı
Depremden etkilenen illerdeki öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı
Trabzonspor Filip Benkovic'i kiraladı
Trabzonspor Filip Benkovic'i kiraladı