NATO Terörle Mücadele Özel Koordinatörlüğü kuracak

Türkiye'nin çabalarıyla, NATO tarihinde bir ilk olacak, ittifak bünyesinde Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacak.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Litvanya'nın Vilnius kentindeki NATO zirvesi öncesi 3'lü bir görüşme gerçekleştirdi.
Türkiye'nin uzun bir süredir terörle mücadelede müttefikleri tarafından çifte standarda maruz bırakılmasına vurgu yapıldı.
Görüşmenin ardından, Türkiye'nin yıllardır üzerinde durduğu, ittifak üyelerinin de terörle mücadeledeki hassasiyetlere riayet etmesine yönelik ciddi bir adım atıldı.
NATO bünyesinde Terörle Mücadele Özel Koordinatörlüğü
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağını açıkladı.