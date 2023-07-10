Okan Buruk'tan transfer müjdesi! "Her şey olumlu gidiyor"

Galatasaray, hazırlık maçında Kisvarda'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından Icardi'nin transferi için "Her şey olumlu gidiyor." dedi.

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, buradaki ilk hazırlık maçında Graz şehrinde bulunan Merkur Arena'da Macar temsilcisi Kisvarda ile mücadele etti.

Müsabakadan 2-0 galip ayrılan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu sene hızlı bir şekilde Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçına hazırlamamız gerekiyor. Bu anlamda İstanbul'da bir maç yaptık. Bu ikinci maçımız. 14 ve 18 Temmuz’da hazırlık maçı ayarlamıştık. 15'inde ekstradan kendi antrenman sahamızda bir maç da yapacağız. Yine 14'ünde daha az oynayan oyuncular için bir maç koyduk."

"Aslında bir hazırlık kampındayız. Çift antrenman yaptık. İyi antrenman yaptık. Genel olarak bugün yorgunlukları da vardı ama bu dönemi yükleme ile geçirmek zorundayız. Yine antrenmanlara devam edeceğiz, maçlara devam edeceğiz. En hazır halde hazırlık ilk oynayacağımız 25 Temmuz’daki Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçına hazırlanmak istiyoruz."

Çok fazla oyuncu değişikliği yapıyoruz

"Bu bölümün ardından Türkiye’ye döneceğiz. Tekrar maç haftasına gireceğiz. Çok hızlı, erken geçen senenin ardından tabii ki şampiyonluk sevinci bitti. Kampa geldik. Tekrar hazırlık maçlarıyla işimize daha doğru bir şekilde odaklanıyoruz. Tekrar konsantrasyonu sağlamaya, onun yanında tabii ki fiziksel olarak da onları yukarıya doğru çekmeye çalışıyoruz. Çok fazla oyuncu değişikliği yapıyoruz. Oyun içinde pozisyonlar değişiyor, oyuncular değişiyor. Bu da takımı zaman zaman olumsuz etkileyebiliyor; ama bugün genel olarak baktığımızda maçın belki ilk 5-10 dakikası maça çok adapte olamadık. Devamında yine istediğimiz gibi bir oyun vardı. Daha çok pozisyona girebilirdik. Biraz daha fazla önde, daha etkili koşullar yapabilirdik."

"Bu maçı almamız nedenlerinden biri de kapanan bir takıma karşı oynayacağımız oyundu. Burada biraz daha üretken olmak gerekiyordu. Bugün sonuç olarak iyi bir oyun, iki sıfır galibiyet elde ettik; ama biraz daha üretebilirdik diye düşünüyorum."

"Geçen hazırlık dönemi çok farklı bir takımı vardı. Bu sene kendimize daha çok güveniyoruz. Şampiyon takımız. Bunun özgüveni var. Oyuncularımızda özgüven var. Oyun olarak da birlikte daha doğru şeyler yaptıkça daha da motive oluyorlar. Burada topun bizde olduğu dönemin dışında top rakipteyken de oyuncularımızın görevlerini doğru bir şekilde yapması bazen onların motivasyonunu artıyor. Hull City maçında da yaptıkları baskılarla kazandıkları topla attıkları golle gördük. Bugün de bunu oyunun genelinde yapmaya çalıştılar. Ana felsefemiz geçen seneden gelen oyunun üstüne koymak. Burada oyuncular fiziksel olarak kendilerinin yüzde yüzünü bulduğunda daha da iyi oyunlar çıkacak. Kadromuz tam olarak tamamlanınca daha da iyi oyunlar çıkacak. Çok erken şekilde 25 Temmuz’da maçımız var. Buna hızlı bir şekilde hazırlamamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde başladık."

Icardı'de her şey olumlu gidiyor

"Hepimiz bekliyoruz. Her şey olumlu gidiyor. Hangi oyuncu olursa olsun imza atılana kadar sakin olmak gerekiyor. Biz istiyoruz, o istiyor. Kulübü ile ilgili her şey yolunda gidiyor. İnşallah en kısa zamanda bizimle beraber olur. Hem oyuncu kalitesi olarak hem psikolojik anlamda Icardi’nin gelişi Galatasaray takımına önemli bir destek olacak. Erden Bey görüşüyor. Bittikten sonra ben de görüşeceğim. Transfer prosedürü tamamlanınca en kısa zamanda gelmesini isterim."

Rashica'yı tekrar görmek isteriz

"Forvet hattında sıkıntımız var şu anda. Oyuncu sayısı olarak orada eksikliğimiz var. Tabii ki Barış’ın bugün gol atması beni ayrıca sevindirdi. İyi pozisyon aldı. Top rakipteyken, top bizdeyken oyunu iyi oynamaya çalıştı. O bölgede tabii ki eksikliğimiz şu anda kamp süreci içerisinde ama diğer bölgelerde de alternatif arıyoruz. Bugün Sergio’nun maç öncesi kasığında ufak bir ağrısı vardı. Ben de riske etmek istemedim. O yüzden orta sahada da bu anlamda biraz eksikliğimiz oldu. Geçen seneki kadroyu aşağı yukarı büyük ölçüde koruduk. Gelecek oyuncular var. En önemli parça tabii ki Icardi. Onun yanında Rashica geçen sene biz de kiralık olup biz de önemli işler yapan oyuncumuzu tekrar kadromuzda görmek isteriz. Transfer anlamında görüşmelerimiz sürüyor."