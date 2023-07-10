Trabzon'da 'drift' yapan sürücüye 20 bin 779 lira ceza

Trabzon'da "drift" yapan sürücüye 20 bin 778 lira ceza verildi. Sürücünün ehliyetine 2 gün süreyle el konulurken, araç da 2 ay trafikten men edildi.

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Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir sürücünün otomobiliyle "drift" yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin sürücüye "drift" atmaktan 20 bin 342 lira, 73/a maddesi gereğince de 436 lira idari para cezası olmak üzere toplamda 20 bin 778 lira ceza uyguladığı kaydedildi.

Sürücünün ehliyetine 2 gün süreyle el konulurken, araç 2 ay trafikten men edildi.