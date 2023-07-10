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Mehmet Özhaseki: Sel bölgesinde hasarları hızla gidereceğiz

Mehmet Özhaseki: Sel bölgesinde hasarları hızla gidereceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Karadeniz bölgesindeki sel felaketine ilişkin, "Yaraları saracağımızdan, hasarları hızla gidereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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Mevsim normalleri üzerinde seyreden yağışlar sele sebep oldu. Selden birçok il etkilendi. Sel, Ordu ve Zonguldak'tan sonra sağanak Bartın'ı vurunca Bartın Irmağı taştı.

Cadde ve sokaklar su ile dolarken çok sayıda mekan sular altında kaldı, köprüler yıkıldı. Selin yarattığı tahribat için kollar sıvandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

"Hasarları hızla gidereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın"

Hasarın hızla giderileceğine vurgu yapan Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

Bartın, Düzce, Ordu, Samsun ve Zonguldak başta olmak üzere Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz ile sel bölgesine yakın şehirlerdeki İl Müdürlüklerimize bağlı personelimiz sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Gelen bütün ihbarları değerlendiriyoruz. Yaraları saracağımızdan, hasarları hızla gidereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu süreçte, vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarılarını dikkate almalarını özellikle istirham ediyorum.

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