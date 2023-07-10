Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti dünya medyasında

Erdoğan'ın AB ve İsveç resti dünyada geniş yankı uyandırdı. Erdoğan'ın sözleri Avrupa ve ABD basınında "Şaşırtıcı ve sürpriz talep" şeklinde nitelendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi için gideceği Litvanya seyaheti öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılımının onayı ile ilgili "Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu resti dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Dünya son dakika geçti

New York Times gazetesi Erdoğan'ın çıkışını "Erdoğan, İsveç'in NATO Hedefini desteklemeden önce AB'nin Türkiye'nin 'yolunu açması' gerektiğini söyledi" başlığı ile verdi.

"Şaşırtıcı talep"

Haberde "Türk cumhurbaşkanının şaşırtıcı yeni talebi, yüksek profilli bir zirveden bir gün önce askeri ittifaktaki diğer liderleri hüsrana uğratacaktı." ifadelerine yer verildi.

Konuşmayı anında manşetine taşıyan Alman Der Spiegel, "Erdoğan: Türkiye'nin AB'ye girmesinin önü açılırsa İsveç NATO'ya girebilir" başlığını attı. Erdoğan'ın her iki durumu bir araya getirmeyi istediğini yazan gazete, Türkiye'nin AB şartını gündemine getirdi.

AP haber ajansı Erdoğan, "Avrupalıların Türkiye'nin AB üyeliğine 'yol açması' halinde Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylayabileceğini söyledi" başlığı ile haberi duyurdu.

"Sürpriz açıklama belirsizlik ekledi"

Haberde "Erdoğan'ın Litvanya'nın başkentindeki bir NATO zirvesine gitmeden önce yaptığı sürpriz açıklama, İsveç'in ittifakın 32. üyesi olma hedefine yeni bir belirsizlik ekledi."

Başkan Erdoğan'ın sözlerini son dakika olarak okuyucularına sunan gazete, İsveç'in Madrid'de verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğinin bir kez daha hatırlatıldığını yazdı. Başkan Erdoğan'ın İsveç üyeliğini Türkiye'nin AB üyeliğine bağladığı ifade edildi. Öte yandan Başkan ERdoğan'ın sözlerinin ardından NATO'dan gelen desteği de okurlarına aktardı.

Avrupa Türkiye'ye muhtaç

Reuters da Başkan Erdoğan'ın İsveç şartını okuyucularına iletti. Türkiye'nin AB üyelik sürecinin 2005 yılından beri donduğunu ifade eden gazete, Avrupa'nın NATO müttefiki Türkiye'ye muhtaç olduğunu belirtti.

Ajans Erdoğan'ın "Türkiye'yi 50 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği kapısında bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Önce gelin Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın, sonra Finlandiya'da olduğu gibi İsveç'in de önünü açacağız." sözlerini manşetine taşıdı.

İsveç'in önde gelen gazetelerinden Expressen, kritik zirveden hemen önce Başkan Erdoğan'ın İsveç'in üyeliğini kabul etmesi için Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunduğu ifade edildi. Şimdi tüm gözlerin Vilnius'ta İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Erdoğan'ın görüşmesine çevrildiği ifade edildi.

Financial Times, Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye'nin AB üyeliğine bağladığı ifade edilirken "Türkiye'yi 50 yılı aşkın süredir AB kapısında bekletenlere sesleniyorum, Türkiye'nin önünü açın, biz de İsveç'in önünü açacağız." sözleri vurgulandı