Sultangazi'de ormanlık alanda yangın çıktı! Havadan müdahale sürüyor

Muğla ve İzmir'in ardından İstanbul'da da yangın paniği yaşanıyor. Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Söndürme çalışmaları, havadan helikopter desteğiyle sürüyor.

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Alınan bilgeye göre, Sultangazi Kent Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları, havadan helikopter desteğiyle sürüyor.