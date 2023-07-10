Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz? Anket sonuçları bomba

2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi tablonun en çok merak edildiği şehirlerin başında İstanbul geliyor.ASAL Araştırma ve Daışmanlık Şirketi, "Bu Pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi partiye oyunuzu verirsiniz?" diye sordu.