Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz? Anket sonuçları bomba
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası partilerin yerel seçim için hazırlıkları başladı. ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, "Bu Pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi partiye oyunuzu verirsiniz?" diye sordu. Anket sonuçları dikkat çekti.
2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi tablonun en çok merak edildiği şehirlerin başında İstanbul geliyor.ASAL Araştırma ve Daışmanlık Şirketi, "Bu Pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi partiye oyunuzu verirsiniz?" diye sordu.
Araştırmanın 2-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde 18 yaş ve üzeri 2 bin 506 kişiyle telefon yöntemiyle yapıldığı belirtildi.
Araştırma sonuçlarına göre AK Parti ilk sırada yer aldı. Ak Parti'yi CHP takip etti.
Katılımcılara "Bu Pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi partiye oyunuzu verirsiniz?" diye soruldu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra;