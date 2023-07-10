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Muğla ve İzmir'de orman yangınları çıktı! Yoğun duman görülüyor, vatandaşlar denizden tahliye ediliyor

Muğla ve İzmir'de orman yangınları çıktı! Yoğun duman görülüyor, vatandaşlar denizden tahliye ediliyor

MUĞLA'nın Ortaca ilçesi ile İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangınları çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor. Bölgelerden yoğun duman yükseliyor.

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Muğla'nın ortaca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Eskiköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ve hava araçlarıyla itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir'de orman yangını çıktı

 İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Aliağa ilçesine bağlı Çaltıdere Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 4 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 5 dozerle çalışılıyor.

Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde çıkan yangına da ekipler 5 helikopter, 3 uçak 14 arazöz, 4 su ikmal ve 4 dozerle müdahaleye başladı.

Vatandaşlar denizden tahliye ediliyor

İzmir’in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, vatandaşların ikamet ettikleri alanlara yaklaşırken, bölgede yaşayan vatandaşlar deniz yoluyla tahliye ediliyor.

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, “Önceliğimiz yangının ikamet yerlerine sıçramaması. Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz. Bölgede bulunan sitelerde yaşayan vatandaşlarımız tahliye ediliyor” dedi.

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