Temmuz maaş zam oranlarının netleşmesiyle birlikte derece derece öğretmen maaşları, ek ders, İYEP, tazminatlar, ödenekler tek tek belli oldu. Ek ders ücreti ne kadar oldu? 2023 sözleşmeli öğretmen ek ders saat ücreti

Abone ol

Temmuz maaş zam oranlarının netleşmesiyle birlikte derece derece öğretmen maaşları, ek ders, İYEP, tazminatlar, ödenekler tek tek belli oldu Memurların temmuz ayı maaş zamları süreci devam ederken, meclise sunulan teklife göre en düşük memur maaşı yapılacak yüzde 17,55 zam oranı ve 8 bin seyyanen zam ile 22 bine çıkarılacak.

Memur maaşlarına gelen yüzde 17,55'lik zam oranı maaş dışındaki diğer kalemlere de etki edecek. Özellikler öğretmen maaşlarının yanı sıra ek ders, İYEP, tazminatlar, ödeneklerde yüzde 17,55 oranında zamlanacak.

Öğretmenlerin alacağı ek ders ücreti şöyle olacak:

Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti: 51.46 TL

Kadrolu öğretmenin Gündüz Ek Ders Ücreti: 60,12 TL

Kadrolu öğretmenin ek ders ücretine göre diğer ek ders ücretleri:

Gece Ek Ders Ücreti: 64.41 TL

iYEP Gündüz Ücreti: 60,12TL

iYEP Gece Ücreti: 64.41TL

Uzmanlık Tazminatı : Uzman öğretmenlik tazminatı 2400 TL – 2900 TL olarak uygulanacaktır.

Başöğretmenlik Tazminatı : Başöğretmenlik tazminatı 4800 TL – 5800 TL olarak uygulanacaktır.

Aile Yardımı Ödeneği : 1158 TL