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Selin ardından 3 gün süreyle denize girilmesi yasaklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Selin ardından 3 gün süreyle denize girilmesi yasaklandı

 BARTIN Valiliği, sağanağın ardından selin yaşandığı ilde halk sağlığının korunması amacıyla 3 gün süreyle denize girmeyi yasakladı.

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Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin, Vali Nurtaç Arslan'ın başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

İlde yaşanan sel nedeniyle deniz suyu kalitesinin olumsuz yönde etkilenebileceğinin değerlendirildiği anlatılan açıklamada, halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgınların önlenmesi amacıyla il genelinde 10-11-12 Temmuz'da denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.​​​​​​​

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