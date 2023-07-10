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'Biri boğuluyor' diye ihbar ettiler! Ekipler hemen harekete geçti bakın ne buldu

'Biri boğuluyor' diye ihbar ettiler! Ekipler hemen harekete geçti bakın ne buldu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, sulama kanalında bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ve itfaiye ekipleri, insan yerine vitrin mankeni buldu.

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Manisa'da sulama kanalında bir kişinin suda batıp çıktığı, bu görüntüsü nedeniyle boğulma tehlikesi geçirmiş olabileceği yönünde ihbar alan polis, itfaiye ekibiyle belirtilen adrese gitti.

İple kanala inen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, boğulduğu sanılan insan yerine kanaldan vitrin mankeni çıkardı.

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