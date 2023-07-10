BIST 6.262
DOLAR 26,10
EURO 28,61
ALTIN 1.613,91
HABER /  GÜNCEL

Kızılcık Şerbeti 2. sezon ne zaman? Diziye Yasak Elma'dan transfer var

Kızılcık Şerbeti 2. sezon ne zaman? Diziye Yasak Elma'dan transfer var

Kızılcık Şerbeti kadrosuna bomba transfer. Yeni sezonda Show TV'de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti'ne Yasak Elma dizisinden transfer var. Yasak Elma dizisinde ‘Sedai’ rolünü oynayan Bahtiyar Memili Kızılcık Şerbeti'ne transfer oldu. Bakın hangi rolle ekrana gelecek.

Abone ol

Son dönemin en çok konuşulan ve izlenen dizilerinden olan ‘Kızılcık Şerbeti’ yeni sezona hazırlanıyor. Kızılcık Şerbeti ekibine yeni transferler de var. Kızılcık Şerbeti'nin son tranferi Yasak Elma dizisinde ‘Sedai’ rolünü oynayan Bahtiyar Memili oldu. Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonunda Bahtiyar Memili, Pembe'nin kocası ve Alev arasındaki ilişkiyi öğrenmek için hafiyesi olacak. 

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; yeni sezonda Pembe kendisine bilgi toplaması için bir adam tutacak. Bu ismi de Bahtiyar Memili canlandıracak.

Kızılcık Şerbeti ile Yasak Elma'nın senaristi aynı

Kızılcık Şerbeti ile Yasak Elma'nın senaristi aynı. Kızılcık Şerbeti'nin senaristliğini yapan Melis Civelek aynı zamanda Yasak Elma'nın senaryo ekibinde yer alıyordu. Melis Civelek aynı zamanda Kızılcık Şerbeti'nin fitneci gelini Nilay'ın annesi. 

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da sürpriz Ekrem İmamoğlu buluşması! Engin Altay, Bülent Tezcan ve Özgür Özel...
İstanbul'da sürpriz Ekrem İmamoğlu buluşması! Engin Altay, Bülent Tezcan ve Özgür Özel...
Ticari kredide 25 ay sonra bir ilk bankalar musluğu kıstı
Ticari kredide 25 ay sonra bir ilk bankalar musluğu kıstı
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül mahkumlar için af istedi
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül mahkumlar için af istedi
Togg’a bir haftada ikinci zam geldi! En ucuz Togg'un fiyatı 1 milyon 227 bin 500 TL’ye çıktı
Togg’a bir haftada ikinci zam geldi! En ucuz Togg'un fiyatı 1 milyon 227 bin 500 TL’ye çıktı
Muğla'da orman yangını çıktı! Yoğun duman görülüyor müdahale sürüyor
Muğla'da orman yangını çıktı! Yoğun duman görülüyor müdahale sürüyor
Sapanca Belediye Başkanının makam odasında silahlı saldırı
Sapanca Belediye Başkanının makam odasında silahlı saldırı
Tel Rıfat'ta yuvalanan PKK/YPG'li teröristlerden Azez ilçesine roketli saldırı
Tel Rıfat'ta yuvalanan PKK/YPG'li teröristlerden Azez ilçesine roketli saldırı
Mehmet Görmez kimdir, aslen nereli, şimdi ne yapıyor? Mehmet Görmez eşi kimdir?
Mehmet Görmez kimdir, aslen nereli, şimdi ne yapıyor? Mehmet Görmez eşi kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesi net konuştu: Türkiye'nin AB'de önün açın İsveç'in önünü açalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesi net konuştu: Türkiye'nin AB'de önün açın İsveç'in önünü açalım
Mehmet Görmez'e ne oldu, neden gündemde? Ahmet Şimşirgil ne dedi?
Mehmet Görmez'e ne oldu, neden gündemde? Ahmet Şimşirgil ne dedi?
Sigaraya 5 lira daha zam geldi! En ucuz sigara 42 lira oldu işte zamlı fiyatlar...
Sigaraya 5 lira daha zam geldi! En ucuz sigara 42 lira oldu işte zamlı fiyatlar...
Şanlıurfa'da vadesi geçen elektrik borcu 13,2 milyar liraya ulaştı!
Şanlıurfa'da vadesi geçen elektrik borcu 13,2 milyar liraya ulaştı!