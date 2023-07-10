Kızılcık Şerbeti 2. sezon ne zaman? Diziye Yasak Elma'dan transfer var

Kızılcık Şerbeti kadrosuna bomba transfer. Yeni sezonda Show TV'de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti'ne Yasak Elma dizisinden transfer var. Yasak Elma dizisinde ‘Sedai’ rolünü oynayan Bahtiyar Memili Kızılcık Şerbeti'ne transfer oldu. Bakın hangi rolle ekrana gelecek.

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Son dönemin en çok konuşulan ve izlenen dizilerinden olan ‘Kızılcık Şerbeti’ yeni sezona hazırlanıyor. Kızılcık Şerbeti ekibine yeni transferler de var. Kızılcık Şerbeti'nin son tranferi Yasak Elma dizisinde ‘Sedai’ rolünü oynayan Bahtiyar Memili oldu. Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonunda Bahtiyar Memili, Pembe'nin kocası ve Alev arasındaki ilişkiyi öğrenmek için hafiyesi olacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; yeni sezonda Pembe kendisine bilgi toplaması için bir adam tutacak. Bu ismi de Bahtiyar Memili canlandıracak.

Kızılcık Şerbeti ile Yasak Elma'nın senaristi aynı

Kızılcık Şerbeti ile Yasak Elma'nın senaristi aynı. Kızılcık Şerbeti'nin senaristliğini yapan Melis Civelek aynı zamanda Yasak Elma'nın senaryo ekibinde yer alıyordu. Melis Civelek aynı zamanda Kızılcık Şerbeti'nin fitneci gelini Nilay'ın annesi.