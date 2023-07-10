Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ile ilgili köşe yazısında asılsız iftiralara yer veren Türkiye Gazetesi Yazarı Ahmet Şimşirgil'e, yazıda adı geçen Eski İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran tepki gösterdi. Bu gelişme sonrasında Mehmet Görmez yeniden gündem oldu. Mehmet Görmez kimdir, aslen nereli, şimdi ne yapıyor? Mehmet Görmez eşi kimdir?

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Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ile ilgili köşe yazısında asılsız iftiralara yer veren Türkiye Gazetesi Yazarı Ahmet Şimşirgil'e, yazıda adı geçen Eski İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran tepki gösterdi. Bu gelişme sonrasında Mehmet Görmez yeniden gündem oldu.

Ahmet Şimşirgil'den yalanlama

Söz konusu iftiraların yer aldığı köşe yazısıyla ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Rahmi Yaran, “Yazıda o gece Sayın Görmez'in salâların durdurulması için bana haber gönderdiği iddia edilmektedir. Yazarın neye dayandırdığını bilmediğim bu iddia tamamen yalan ve iftiradır.” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Görmez, 11 Kasım 2010 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı. Yayınlanmış birçok eseri bulunan Görmez, İlahiyatçı Hatice Kübra Görmez ile evli ve üç çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Mehmet Görmez kimdir?

Mehmet Görmez, 1959 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. İlkokulu burada, ortaokul ve liseyi Gaziantep İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

1983'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek öğrenime başladı. Bir yandan yüksek öğrenimini sürdürürken, diğer yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak önce Kırıkkale'de Kur'an kursu öğreticiliği, ardından Ankara'nın değişik semtlerinde imam-hatiplik ve vaizlik görevlerinde bulundu.

1987 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek öğrenimini tamamlayıp Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalında yüksek lisans yapmaya başladı. 1988 senesinde bir yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın tahsis ettiği bursla Kahire Üniversitesi'nde inceleme ve araştırmalarda bulundu. 1990 yılında "Musa Carullah Bigiyef, Hayatı, Fikirleri ve eserleri" isimli tezi ile yüksek lisansını tamamladı ve doktora çalışmasına başladı. 1994'de "Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu" adlı teziyle doktorasını bitirdi. Ayrıca doktora çalışması, 1995'de Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Birincilik Ödülü aldı.

1995-1997 yılları arasında Ahmet Yesevi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde dersler verdi. Bunun yanında Anadolu Üniversitesi İlahiyat ön lisans programının hazırlanmasında görev aldı. 1997-1998 yıllarında inceleme ve araştırmalar yapmak üzere İngiltere'de bulundu. 1998'de yardımcı doçent, 1999'da doçent, 2006'da da profesör oldu. 2001-2003 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde dersler verdi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi iken 13 Ağustos 2003'den bu yana Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Mehmet Görmez, 11 Kasım 2010 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı. 1 Ağustos 2017'de Mehmet Görmez'in "emekliye ayrılma" talebini içeren dilekçesi başbakanlık tarafından kabul edildi.

Yayınlanmış birçok eseri bulunan Görmez, İlahiyatçı Hatice Kübra Görmez ile evli ve üç çocuk babasıdır. Ayrıca Mehmet Görmez ileri düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Öte yandan Mehmet Görmez'in yayınlanmış birçok eseri, uluslararası yayınları, kitap çevirileri, yabancı dilde yayınlanmış kitap ve makaleleri, katkı sağladığı çok sayıda proje bulunmaktadır.

1999 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat önlisans için “İslam Dininin Temel Kaynakları-Sünnet/Hadis” Türkçe ders kitabını hazırladı. Ayrıca “Kitâbu's-Sünne”, “Sünnet Müdafaası I-II”, “Kur'an-ı Kerim Âyet-i Kerimelerinin Nurları Huzurunda Hâtun”, “Kitâbu'z-Zühd” gibi önemli dini kitapları da Türkçeye çevirdi.

Yayınlanmış eserleri :

2006 - Sünnet ve Hadisin Aktüel Değeri

2006 - Gazzâli'de Sünnet Hadis ve Yorum

1997 - Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu I-II

1994 - Musa Carullah Bigiyef