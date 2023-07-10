MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın ikinci ayağı yapıldı

MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın ikinci ayağı, hafta sonu Tuzla Karting Park'ta gerçekleştirildi.

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Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre organizasyon, ICRYPEX ana sponsorluğunda Tuzla Motorsporları Spor Kulübü (TMK) tarafından düzenlendi.

Beş ayrı kategoride 64 sporcunun katıldığı turnuvada Doruk Sırnaç, 6 ile 9 yaş arasındaki sporcuların mücadele ettiği açık micro kategoride birinci olurken, Guido Ebergenyi Milicevic ikinci, Efe Bozkurt ise üçüncü sırada yer aldı. Mini kategori sonuçları, yapılan itiraz nedeniyle temyiz sonrası netleşerek daha sonra ilan edilecek.

12-15 yaş arası junior kategoride ise ilk 3 sırayı Yağız Tekşan, Hakkı Dorum ve Ayşe Çebi oluştururken, 14 yaş üzeri senior kategoride Kerim Sulyak birinciliği, Gün Taşdelen ikinciliği ve Timothy Lamberts üçüncülüğü elde etti.

Murathan Gür, 30 yaş üzeri master kategorisinde birinci sırayı alırken Can Özdoğan ikinci, Mehmet Çınar üçüncü oldu.

Kadınlar junior kategorisinde ise Ayşe Çebi birinci, Leyla Sulyak ikinci, Nisan Kalkavan üçüncü olarak podyumda yer aldı. Senior kadınlarda Sena Savaşer birinciliği, Zeynep Çukurova da ikinciliği elde etti. Yarışın takımlar birinciliğini de Dynamic Racing Team kazandı.

MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası, 22-23 Temmuz tarihlerinde Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek üçüncü ayak yarışlarıyla devam edecek.