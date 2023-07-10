İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik tüketimi bayramda yüzde 30 geriledi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), 9 günlük bayram tatilinde Avrupa Yakası'ndaki elektrik tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 gerilediğini bildirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl kurban bayramı tatilinin hafta sonları ile birlikte 9 güne çıkarılmasıyla 24 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da ikamet edenlerin şehir dışına çıkması, sanayi ve ticarethanelerin kapalı olması ve klima kullanımının sınırlı olması elektrik tüketiminin büyük oranda düşmesinde etkili oldu.

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti görevini üstlenen BEDAŞ tarafından hazırlanan "Kurban Bayramı Avrupa Yakası'nın Elektrik Tüketim Analizi" bölgede söz konusu dönemde geçen yıl 700 bin 845 megavatsaatken bu yıl yüzde 30 düşerek 487 bin 270 megavatsaat seviyesinde kaldı.

Öte yandan tatil boyunca en büyük düşüş yüzde 42,8 ile bayramın ikinci günü olan 29 Haziran'da yaşandı.

Açıklamada, BEDAŞ'ın bayram boyunca İstanbul'da enerji kesintisi yaşanmaması için planlı kesintileri iptal ettiği ve olası kesintilere hızla yanıt verebilmek için arıza onarım, bakım ekiplerini sahada hazır beklettiği belirtilirken, tüketimin artması veya azalması durumlarına karşı yük dengeleri ve puantı canlı sistem üzerinden takip ederek kesintilere kısa sürede çözüm üretmeye imkan sağlayan SCADA sisteminde nöbetçi ekiplerin görev başında olduğu ifade edildi.