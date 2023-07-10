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Aşırı terleme derdiniz varsa klipsli ETS yöntemi çözüm oluyor

Aşırı terleme derdiniz varsa klipsli ETS yöntemi çözüm oluyor

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Orhan Yücel; el, koltuk altı, yüz, ayak gibi bölgelerde aşırı terleme sorununun tedavisinin mümkün olduğunu söyledi.

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Dr. Orhan Yücel, “Önerilen tedavi seçeneği arasında en sık tercih edilen, genel anestezi altında uygulanan klipsli ETS yöntemidir. Her hastanın durumu ve ihtiyaçları benzersizdir, bu yüzden tedaviyi kişiselleştiriyoruz” diye konuştu.

Aşırı terlemenin (hiperhidroz) yaşam kalitesini ciddi ölçüde etkilediğini ifade eden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Orhan Yücel, el, koltuk altı, yüz, ayak gibi bölgelerde aşırı terleme sorununun tedavisinin mümkün olduğunu söyledi. Yücel, “Özellikle genç yaşta, sosyal etkileşimlerden, iş ve okul performansına kadar birçok alanda sıkıntı oluşturabilir. Önerilen tedavi seçeneği arasında en sık tercih edilen, genel anestezi altında uygulanan klipsli ETS yöntemidir. Her hastanın durumu ve ihtiyaçları benzersizdir, bu yüzden tedaviyi kişiselleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yaşam kalitesinde gözle görülür bir iyileşme görüyoruz”

Tedavi sonrasında aşırı terlemenin kalıcı ve etkili bir şekilde sonlanabileceğini belirten Beykent Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Orhan Yücel, “En önemlisi, hastalarımızın yaşam kalitesinde gözle görülür bir iyileşme görüyoruz. Özellikle genç hastalar için, aşırı terlemenin sosyal ve duygusal etkisi büyük olabiliyor. Gençler ve genç yetişkinler sosyal durumlarla daha fazla karşılaşırlar ve aşırı terleme nedeniyle stresli hale gelebilir. İyi bir tedavi ile, bu stresi önemli ölçüde hafifletebiliyoruz” dedi.

Klipsli ETS yöntemi hakkında da bilgi veren Yücel, “Kapalı ameliyat yöntemi ve kamera sistemi yardımıyla kısa sürede gerçekleştiriliyor ve hastane yatışı gerektirmiyor. Sempatik sinirlere uygulanan klips ile aşırı terleme sorunu kontrol altına alınıyor ve operasyonun ardından yaklaşık 8 saatte taburcu olunabiliyor” ifadelerini kullandı.

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