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İstanbul'da 523 düzensiz göçmen yakalandı!

İstanbul'da 523 düzensiz göçmen yakalandı!

İstanbul'da yapılan denetimlerde 523 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

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İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı.

Uygulama kapsamında 16 teknede yapılan incelemede 810 kişi kontrol edildi.

Ekipler, denetimlerde 523 düzensiz göçmeni muhafaza altına aldı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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