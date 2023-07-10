10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi, hangi illerde yattı?

Devlet tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında evde bakım maaşı alan vatandaşlar 10 Temmuz Pazartesi hangi illerde evde bakım paraları yattı araştırması yapıyor. Evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakan kişilere ödenen evde bakım maaşları temmuz ayında zamlı yatacak. 2023 Ocak ayında 4 bin 337 TL olan evde bakım maaşlarına da yüzde 25 civarında bir artış yapılacak. Peki 10 Temmuz Pazartesi hangi ilerde evde bakım maaşı yattı?

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Evinde hasta, yaşlı ya da engelli vatandaşlara ödenen evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatıyor. Memur maaş zammının ardından ocak ayında 4 bin 337 lira olan evde bakım maaşları da zamlı yatacak. Peki 10 Temmuz Pazartesi evde bakım maaşları hangi illerde yattı? İşte TC numarası ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

Evde bakım maaşları ayın 15'inden itibaren ödenmeye başlıyor. Dolayısı ile bugün hiçbir iilde henüz evde bakım maaşları hesaplara yatmadı.

Evde bakım maaşı yattı mı nasıl sorgulanır?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Evde Bakım Maaşını Kimler Alabilir?

Evde bakım maaşı için, ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan tüm vatandaşlar başvurabilir.

Evde Bakım Maaşı için Gerekli Belgeler Neler?

Evde bakıma muhtaç kişi ve bakıcının kimlik fotokopileri

Devlet Hastanesi tarafından verilen ağır engelli raporu

Evde bakıma muhtaç kişinin iki adet vesikalık resmi

Evde bakıma muhtaç kişinin varsa vasi atanması için mahkeme raporu